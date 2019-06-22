شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مباراة أوغندا والكونغو: «ميا» يخطف الأنظار في فوز أول لـ«الرافعات» منذ 41 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الأوغندي مفاجأة كبيرة بتحقيقه الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية العريق بنتيجة 2-0، في ثاني مباريات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتصدر منتخب أوغندا، الشهير بفريق «الرافعات»، قمة المجموعة (بفارق هدف عن منتخب مصر) بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا وكبيرًا على أحد المرشحين للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة، ليصبح في وضع جيد للتواجد في الأدوار الإقصائية من المسابقة.

وتفوق المنتخب الأوغندي في مجريات اللعب، فكان الأكثر محاولة للتسديد (13 مقابل 11)، الأكثر تسديدًا على المرمى (5 مقابل 3).

وقدم صانع الألعاب، فاروق ميا، أداءً رائعًا في المباراة جعله مفتاح الفوز الكبير للمنتخب الأوغندي، فكان لاعب وسط جوريكا الكرواتي هو البطل دون منازع في المباراة من خلال لمساته الإبداعية التي قادت منتخب بلاده لأول فوز في المسابقة منذ نسخة عام 1978.

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ميا صنع هدفي فريقه في المباراة (كلاهما من الضربات الثابتة)، وحقق نسبة 100% نجاح في التمرير (25 من 25)، وكان أكثر اللاعبين محاولة للمراوغة (11) والأكثر نجاحًا في المراوغة (6) بجانب صناعته 3 فرص للتهديف، أكثر من أي لاعب آخر في الملعب.

وتفوق مهاجم منتخب أوغندا، باتريك كادو، في 10 التحامات هوائية، وهو رقم يزيد بـ4 عن أقرب اللاعبين من صاحب الهدف الأول في المباراة.

وتألق الجناح إيمانويل أوكوي الذي سجل الهدف الثاني وفاز بجائزة رجل المباراة من اللجنة المنظمة، بعد دوره في المباراة وتشكيله لإزعاج مستمر للمنتخب الكونغولي مما جعله أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفات (5) مناصفة مع مارسيل تيسراند لاعب منتخب الكونغو.

وبرز الظهير الأيسر للمنتخب الكونغولي، آرثر ماسواكو، لاعب نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، فكان أكثر اللاعبين نجاحًا في الالتحامات (14 التحامًا ناجحًا من 21 التحامًا)، وتفوق في المراوغات بنجاحه في 5 مراوغات من 6، محققًا ثاني أفضل الأرقام على هذا المستوى في الملعب، وصنع اللاعب فرصتين للتهديف لمنتخب بلاده، وهو أفضل الأرقام على مستوى فريقه مناصفة مع ميرفيلي بوكادي وبول-جوزيه موبوكو (2 لكل لاعب).

وعلى مستوى افتكاك الكرة، حقق لاعب الوسط المدافع الكونغولي ميرفيلي بوكادي عدد 8 افتكاك كرة سليم، وهو الرقم الأكبر بـ5 عن أقرب أرقام أي لاعب في المباراة.