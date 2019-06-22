شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: نيجيريا (0) وبوروندي (0).. المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا نيجيريا وبورندي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: أكبيبي. الدفاع: أينا، أوميرو،، إيكونج، شيهو عبدالله. الوسط: إيتوبو، نديدي، جون أوبي ميكيل، تشوكويز، أليكس أيوبي. الهجوم: أوناتشو. بينما جاء تشكيل بوروندي: حراسة المرمى: ناهيمانا. الدفاع: عمر موسى، نجاندو، نسابيوما، بيجيرمانا. Advertisements الوسط: شاسير ناهيمانا، مصطفى، دافي، أميسي. الهجوم: فيستون عبدالرازق، سايدو بيراهينو. أحداث المباراة بداية المباراة د10: انحصار اللعب في وسط الملعب دون سيطرة واضحة من احد الفريقين د15: هجمة خطيرة لمنتخب بوروندي يتصدى لها حارس نيجيريا د20: ضغط من نيجيريا مع اعتماد بوروندي على الهجمة المرتدة د30: تسديدة صاروخية على مرمى منتخب نيجيريا من ركلة حرة مباشرة لبوروندي عن طريق وليام بيجيريمانا لاعب بوروندي لكن أبعدها حارس نيجيريا. د45: دقيقتان وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الثاني: نيجيريا (0) وبوروندي (0).. المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.