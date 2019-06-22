شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يغيب عن مران منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغيب أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر الأول، عن مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادًا لمواجهة الكونغو، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا.
وجاء غياب حجازي بسبب خضوعه لأشعة طبية للاطمئنان على أنفه بعدما تعرض اللاعب للإصابة بها خلال المباراة الافتتاحية، أمس الجمعة، أمام زيمبابوي والتي فاز بها المنتخب المصري بهدف نظيف.
وخاض المنتخب المصري مرانه اليوم دون راحة على استاد الكلية الحربية، حيث خاض اللاعبون الأساسيون مرانا خفيفا خوفا من الإجهاد، بينما خضع باقي اللاعبين لمران كامل لتجهيزهم للمباراة المقبلة.
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