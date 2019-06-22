شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية: التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا وبوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جيرنور روهر، مدرب منتخب نيجيريا، وأوليفيه نيوجيكو، مدرب منتخب بوروندي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي: حراسة المرمى: أكبيبي. الدفاع: أينا، أوميرو،، إيكونج، شيهو عبدالله. الوسط: إيتوبو، نديدي، جون أوبي ميكيل، تشوكويز، أليكس أيوبي. Advertisements الهجوم: أوناتشو. بينما جاء تشكيل بوروندي: حراسة المرمى: ناهيمانا. الدفاع: عمر موسى، نجاندو، نسابيوما، بيجيرمانا. الوسط: شاسير ناهيمانا، مصطفى، دافي، أميسي. الهجوم: فيستون عبدالرازق، سايدو بيراهينو.

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