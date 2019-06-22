شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تتصدر مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الأوغندي فوزًا بهدفين دون رد على نظيره الكونغولي في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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سجل هدفي المباراة اللاعب كادو في الدقيقة 14 من عمر المباراة من رأسية جاءت بعد ركلة ركنية على القائم القريب لتسكن شباك ماتامبي، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد لصالح أوغندا.

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني، عزز إيمانويل أوكوي تقدم منتخب بلاده مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

بتلك النتيجة تعتلي أوغندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب المصري بنفس الرصيد، بعد فوز الفراعنة، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية، على زيمبابوي بهدف دون رد.