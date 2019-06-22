الصحافة العالمية: افتتاح كأس أفريقيا مذهل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

أشادت الصحف العالمية الصادرة أمس بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية الذي شهده استاد القاهرة الدولي أمس الأول، وأعقبه فوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف دون رد، أحرزه محمود حسن تريزيجيه. وفيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن استاد القاهرة شهد حضور 75 ألف مشجع، وتواجدت أهرامات عملاقة على أرض الملعب، وتضمن الحفل رقصات أنيقة كونت على أرض الملعب وجها فرعونيا، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الألعاب النارية، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن حفل الافتتاح كان مذهلا تحت السماء المظلمة.

وأضافت أنه ظهرت على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، بالإضافة إلى أضواء ليزر حمراء مضيئة جنبا إلى جنب مع الإضاءة الخاصة بـ60 ألف مشجع في المدرجات.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن صلاح مر بليلة محبطة داخل الملعب، بينما ظهر محمود تريزيجيه كبطل وقاد الفراعنة لتحقيق الانتصار، وأشارت إلى أن صلاح حاول تهديد مرمى زيمبابوي أكثر من مرة دون فاعلية في الشوط الأول، قبل أن يكافئ تريزيجيه المنتخب المصري على سيطرته بهدف ثمين. وأشارت شبكة «Espn» إلى أن منتخب مصر أهدر عددا كبيرا من الفرص أمام مرمى زيمبابوي، ولكنه خرج من المباراة سعيدا، بعد أن حصد أول 3 نقاط له في البطولة الأفريقية.