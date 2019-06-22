تتويج أبطال مبارزة بطولة السعودية للسيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في بطولة المملكة «المفتوحة» للمبارزة «للسيدات» للأسلحة الثلاث «الابيه والسايبر والفويل» التي أقيمت أمس الأول في الصالة الرياضية في معهد إعداد القادة في الرياض، بحضور عضو الاتحاد فيصل الدوسري والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله السنيد.

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وحصلت أسيل حلواني على المركز الأول في سلاح الفويل فوق 15 سنة، ونالت آية عمار المركز الأول في سلاح الفويل تحت 15 سنة، فيما حققت ربى المصري المركز الأول في سلاح السايبر فوق 15 سنة، والحسناء الحماد المركز الأول في سلاح السايبر تحت 15 سنة، وأحرزت شهد الكلوب المركز الأول في سلاح الابيه فوق 15 سنة، وحصلت فوزية الخيبري على المركز الأول في سلاح الابيه تحت 15 سنة.

وجرى على هامش البطولة تكريم أبطال المملكة للسيدات لأول مرة في تاريخ المبارزة السعودية، بعد أن جاء تصنيفهن من خلال الجولات الثلاث التي أقيمت خلال الموسم الحالي، وهن سارة السالمي المركز الأول في سلاح الفويل، والحسناء الحماد «سلاح السايبر» وفوزيه الخيبري «سلاح الابيه».

يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة 26 لاعبة تتراوح أعمارهن من 8 - 35 سنة، وأدار جميع منافسات البطولة ثلاث من الحكام النساء، هن زينة ميقاتي من السعودية، وشريفة النواخدة من البحرين، وإيمان شعبان من مصر.