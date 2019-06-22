عزوف الرجال يحفز طبيبة لرئاسة النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

فيما استمر عزوف أعضاء الشرف عن التقدم لرئاسة النصر، أثارت الطبيبة السعودية لمياء البراهيم ردود فعل متباينة بعد أن أعلنت عبر صفحتها على تويتر رغبتها في التقدم لرئاسة النادي.

وقالت البراهيم «أرحب بقبول رئاسة النصر في حال تكليفي من قبل الهيئة العامة للرياضة، بعد أن تغلق الفترة الحالية دون تقدم أي مرشح نصراوي»، كاشفة أن لديها القدرة في إدارة نادي النصر عبر مؤهلها الأكاديمي في إدارة الأنظمة والجودة، ولا سيما أن العنصر النسائي تقلد مناصب رفيعة في المجال الرياضي.

وأثار عرض الطبيبة السعودية ردود فعل واسعة بين مؤيد وساخر ومعارض، فيما اعتبرها البعض كوميديا سوداء تجسد حالة الإعراض على الترشح لرئاسة النادي الجماهيري الكبير، في ظل الشعبية التي يتمتع بها.

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ويفتح اليوم باب الترشح للمرة الثالثة، ولمدة 5 أيام من الساعة الـ5 عصرا وحتى الساعة الـ10 مساء لاختيار رئيس نادي النصر للسنوات الـ4 المقبلة في انتخابات الجمعية العمومية غير العادية، بعد تعذر تقدم مرشح في الفترتين الماضيتين التي حددتهما الهيئة العامة للرياضة في وقت سابق لخلافة الرئيس السابق سعود السويلم بعد انتهاء فترة تكليفه للموسم الماضي.

وينتظر أن ينهي النصرايون أمرهم في انتخاب رئيسهم القادم، والذي يدور حول نائب الرئيس السابق عبدالعزيز الجليل، لتفادي تكليف الهيئة العامة للرياضة إدارة موقتة قد لا تتفق معها الأطياف النصراوية.

من جهة ثانية، يحمل المدير الفني للفريق الكروي الأول روي فيتوريا قائمة مرشحة للعناصر الكروية التي ينوي الاستعانة بها خلال الموسم الكروي المقبل، إلا أنه اصطدم بعقبة غياب الرئيس المرشح.

ويبرز من بين اللاعبين المرشحين للانضمام للنصر، مدافع الأهلي الليبي سند الورفلي، واعب سبورتنج لشبونه فابيو كوينتراو، حارس الزمالك المصري، محمود عبدالرحيم جنش كبديل عن الحارس الأسترالي براد جونز.