استقرار حالة نجم نيجيريا بعد الأزمة القلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة إثر سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.

وأكد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لمجموعة الإسكندرية أن اللاعب حالته مستقرة، ويمكنه اللعب غدا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.

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وأوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل «جفاف» مما أدى إلى إصابته.

وتابع «اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أية مواقف شبيهة».

وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب.