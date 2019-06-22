السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الإسكندرية
استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة إثر سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب.
وأكد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لمجموعة الإسكندرية أن اللاعب حالته مستقرة، ويمكنه اللعب غدا، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلامة الشعيرات الدموية.
وأوضح أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب لكمية كبيرة من السوائل «جفاف» مما أدى إلى إصابته.
وتابع «اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية حريصة على متابعة تدريبات كل المنتخبات من أجل توفير كل سبل الرعاية الطبية للاعبين في حال حدوث أية مواقف شبيهة».
وأشادت بعثة منتخب نيجيريا بسرعة استجابة ورد فعل اللجنة الطبية بخصوص إسعاف اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار حالة نجم نيجيريا بعد الأزمة القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.