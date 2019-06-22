السميري يمثل السعودية في جمباز العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشارك لاعب المنتخب السعودي للجمباز ناصر السميري في بطولة العالم للشباب التي تنطلق منافساتها في هنجاريا 26 يونيو الحالي. وأنهى السميري تحضيراته للمشاركة في البطولة من خلال التدريبات المكثفة في معسكري الرياض والبرتغال تحت إشراف مدرب المنتخب موسى هماني، كما سيشارك المنتخب السعودي للناشئين للجمباز في بطولة البرتغال الدولية التي ستنطلق 29 يونيو الحالي.



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