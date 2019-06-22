شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لحمدى فتحى وصلاح محسن فى الأهلى مع لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصه مع ثنائي الفريق صلاح محسن وحمدي فتحي قبل انطلاق مران اليوم.

وجلس لاساراتي مع الثنائي علي دكة التتش لعدة دقائق تحدث خلالها المدير الفني مع حمدي وصلاح في عدة أمور فنية خاصة بهما.

وعاد الأهلى للتدريبات مساء اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الاسماعيلي بالدورى بسبب توقف الدوري لإقامة بطولة أمم أفريقيا.

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وبدأ المارد الأحمر اليوم الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل ثم مباراة بيراميدز 28 أغسطس المقبل في كأس مصر .

ويسافر الأهلي إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لخوض معسكر خارجي هناك لمدة اسبوعين يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.

ويخوض الأهلى فترة الإعداد بدون الرباعي الدولى، مروان محسن، أيمن أشرف، وليد سليمان ومحمد الشناوى لتواجدهم مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية.