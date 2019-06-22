شكرا لقرائتكم عصام شلتوت لـ"تايم سبورت": "الخليج 365" ينقل تغطية لـCAN 2019 من أجل امتاع الشعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الناقد الرياضي عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع لقناة "تايم سبورت" مع سيف زاهر عن ما فعله وزير الشباب و الرياضة في مراكز الشباب من استعدادات لكأس امم افريقية.
ووجه الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و قال: " وزير الشباب و الرياضة نقل اختصاصاته لمراكز الشباب، و يوجد شاشات عملاقه بها ليتجمع الشباب و يشاهد مباريات كأس الامم، و كأنها "fanezone”
و أكمل: " احنا في الخليج 365 عاملين تغطية بشكل مكثف، مش عشان ننقل خدمة و بث لا عشان نصنع البهجة على الشعب و تعود عليهم بكل خير، و تدفع بشئ اسمه القوه الناعمه، و ستستعيد مصر مكانتها في الفن و كل مناحي الحياة".
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