شكرا لقرائتكم حسام البدرى يدخل اهتمامات اتحاد العاصمة الجزائرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي دائرة اهتمامات نادي اتحاد العاصمة الجزائري لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير جزائرية أن نادي اتحاد العاصمة يبحث عن مدير فني جديد يقود المهمة في الموسم المقبل، وبات حسام البدري أبرز المرشحين لتدريب الفريق في الموسم المقبل .

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وأشادت التقارير الجزائرية بالمدير الفني المصري، وأكدت أن لديه خبرة طويلة في العمل مع كبار مصر والقارة السمراء.

يذكر أن أخر قيادة فنية لحسام البدرى كانت مع الأهلى ، قبل أن ينتقل للعمل كرئيس لنادى بيراميدز .