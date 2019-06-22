شكرا لقرائتكم غياب رباعى عن تدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب 4 لاعبين عن مران الأهلي المقام حاليا علي ملعب التتش لظروف مختلفة حيث تغيب الثلاثي الأجنبي، وليد آزارو وعلي معلول وجونيور اجاي لعدم عودتهم من بلادهم واحمد فتحي ظهير ايمن الفريق.

وعاد الأهلى للتدريبات مساء اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الاسماعيلي بالدورى بسبب توقف الدوري لإقامة بطولة أمم أفريقيا.

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وبدأ المارد الأحمر اليوم الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك في الدوري الممتاز المقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل ثم مباراة بيراميدز 28 أغسطس المقبل في كأس مصر .

ويسافر الأهلي إلى إسبانيا أوائل يوليو المقبل لخوض معسكر خارجي هناك لمدة اسبوعين يخوض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.

ويخوض الأهلى فترة الإعداد بدون الرباعي الدولى، مروان محسن، أيمن أشرف، وليد سليمان ومحمد الشناوى لتواجدهم مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية كما يتواجد الانجولي جيرالدو مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا الحالية.