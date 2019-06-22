شكرا لقرائتكم الأهلي يصدم الشناوى بفرمان "فنى إدارى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مسئولو النادي الأهلي، رسالة صارمة لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، بخصوص الميركاتو الصيفى المقبل. وأكد مسئولو الأهلي لمحمد الشناوى أن مساءلة رحيله فى الصيف المقبل للاحتراف الخارجى مرفوضة جملة وتفصيلا ولا مجال لمناقشة أى عروض احتراف يحصل عليها فى الفترة المقبلة. ويتولى محمد الشناوى حراسة عرين المنتخب الوطنى، فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر وظهر بمستوى جيد خلال المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوى والتى حسمها الفراعنة بهدف نظيف. وشهدت الساعات الماضية، تواصل مسئولو الأهلي مع الشناوى عقب تألقه فى مباراة زيمبابوى وتوجيه التهنئة للاعب للمشاركة بشكل أساسى ومطالبته بعدم الانشغال بعروض وكلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على رفض مبدأ رحيله نهائيا.

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