شكرا لقرائتكم المقاولون يدعم صفوفه بصفقتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتم نادي المقاولون العرب اجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير ايمن الانتاج الحربي السابق ومحمد عصام الجناح المصري المحترف سابقا في فنلندا.

وحضر اللاعبان الى مقر النادي اليوم ووقع فاروق على عقد لمدة موسمين بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة النادي وعماد النحاس المدير الفني كما وقع محمد عصام على عقد لمدة 4 مواسم في صفقتي انتقال حر بالنسبة للاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يدعم صفوفه بصفقتين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.