شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطة: مشاركة محمود علاء ليست لإصابة باهر المحمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر، حقيقة ما تردد حول إصابة باهر المحمدي مدافع الإسماعيلى، ومشاركة محمود علاء أمام زيمبابوي في امم افريقيا بدلا منه لهذا السبب. Advertisements وقال لهيطة: "إن باهر المحمدي سليم ولا يعاني من إصابات، ومشاركة محمود علاء بدلا منه أمس وجهة نظر فنية للمكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة". يذكر أن منتخب مصر فاز أمس على زيمبابوى 1-0، وحصل محمود علاء على لقب رجل المباراة بعدما قدم مستوى مميز مع الفراعنة في اول مبارياته بكأس امم افريقيا.

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