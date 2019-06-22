شكرا لقرائتكم سلطان أزهر رئيساً للوحدة حتى 2023.. والقرشي نائباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الوحدة يوم السبت رئاسة سلطان أزهر لمجلس إدارة النادي 4 سنوات، بعد عقد الجمعية العمومية التي أعلن خلالها أعضاء مجلس الإدارة. وسيكون عبدالعزيز القرشي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من عبدالعزيز الخيمي وفيصل قايد وعبدالله الثقفي وتوفيق تونسي. وكتب نادي الوحدة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بعد تزكيته من قبل أعضاء الجمعية العمومية العادية، سلطان أزهر رئيساً لنادي الوحدة.

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