خالد البلطان رئيساً للشباب 4 أعوام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشباب يوم السبت رئاسة خالد البلطان لمجلس إدارة النادي 4 سنوات، بعد عقد الجمعية العمومية والتي أعلن خلالها أعضاء مجلس الإدارة. وسيضم مجلس الإدارة كلا من خليف الهويشان وفهد العليان وأحمد الكنهل وكنعان الكنعاني وفهد الشعلان وتركي المعجل. وكتب نادي الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الجمعية العمومية تنصب خالد البلطان رئيسا للشباب لمدة 4 أعوام.

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