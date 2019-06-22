شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب المصري يؤكد مشاركة حجازي في التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، إن المدافع أحمد حجازي خضع لفحص طبي يوم السبت بعد إصابته الجمعة خلال مباراة المنتخب أمام زيمبابوي في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أبو العلا في تصريحات صحافية، إن الأشعة التي أجريت صباح السبت على حجازي، أثبتت إصابته بكسر في الأنف، وذلك إثر الالتحام الذي تعرض له خلال المباراة التي انتهت بفوز مصر 1 - صفر.

وأضاف أن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.