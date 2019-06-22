شكرا لقرائتكم فهد المطوع رئيساً للرائد بعد فوزه بفارق الأصوات عن منافسه التويجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرائد يوم السبت رئاسة فهد المطوع لمجلس إدارة النادي 4 سنوات، بعد فوزه بالأصوات على منافسه يوسف التويجري خلال الجمعية العمومية التي عقدت في اليوم نفسه.
وكتب نادي الرائد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الأصوات تنصّب فهد بن محمد المطوع رئيسا لنادي الرائد بالجمعية العمومية.
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