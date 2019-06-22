ملخص نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم كأس الامم الافريقية مجموعة مصر

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ملخص نتيجة مباراة اوغندا والكونغو الديمقراطية مجموعة مصر في الجولة الأولى من كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2019 على ملعب القاهرة الدولي مع متابعة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لان المنتخبان متواجدين مع الفراعنة الذين تفوقوا على زيمبابوي بالأمس.
مباراة اوغندا والكونغو
نتيجة مباراة اوغندا والكونغو، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً بتوقيت مصر سيتم إقامة اللقاء وسط درجات حرارة مرتفعة على اللاعبين وستذيع قناة bein sport max hd مباراة اوغندا والكونغو بجودة عالية بالتعليق العربي للمعلق أحمد عبده، وستقوم قناة time سبورت بنقل اللقاء أيضاً على البث الارضي في امم افريقيا.
وسيتولى إدارة مواجهة الكونغو ضد اوغندا على أرضية الملعب الحكم الدولي المغربي رضوان جيد ويعاونه كلاً من مصطفى أكركاد ولحسن أزكاو فيما سيكون الحكم الرابع هو نور الدين الجعفري.
ملخص مباراة اوغندا والكونغو
تشكيلة الكونغو الرسمية هي: حراسة المرمى: ماتيمبي، الدفاع: إيساما – لوين داما – تسريند – مشوكو، الوسط: بوبي – موبكو- مبيمبا – ميشاك ، الهجوم: بكامبو – بولاسي.
- انطلقت مباراة الكونغو واوغندا والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين على أرضية الميدان.
- مرت خمس دقائق ويهاجم منتخب اوغندا بكل قوة في محاولة لخطف الهدف الأول ولكن دفاع الكونغو منظم للغاية.
- تمكن اللاعب باتريك كادو من هز الشباك اخيراً لصالح منتخب اوغندا برأسية مميزة في الدقيقة الخامسة عشر.
- انتهى الشوط الاول من مباراة الكونغو واوغندا بنتيجة 0-1 لصالح منتخب الرافعات.
- شهد الشوط الأول فرص عديدة من لاعبي الفريقين على مرمى الخصم، وسنتابع معكم الشوط الثاني من مباراة اوغندا والكونغو.
- سجلت اوغندا الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق أوكوي لتقترب من حصد أول ثلاث نقاط لها بالمجموعة.
- انتهت المباراة بنتيجة 2-0 لصالح اوغندا.