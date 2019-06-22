ملخص نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم كأس الامم الافريقية مجموعة مصر

ملخص نتيجة مباراة اوغندا والكونغو الديمقراطية مجموعة مصر في الجولة الأولى من كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2019 على ملعب القاهرة الدولي مع متابعة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لان المنتخبان متواجدين مع الفراعنة الذين تفوقوا على زيمبابوي بالأمس.

مباراة اوغندا والكونغو

نتيجة مباراة اوغندا والكونغو، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً بتوقيت مصر سيتم إقامة اللقاء وسط درجات حرارة مرتفعة على اللاعبين وستذيع قناة bein sport max hd مباراة اوغندا والكونغو بجودة عالية بالتعليق العربي للمعلق أحمد عبده، وستقوم قناة time سبورت بنقل اللقاء أيضاً على البث الارضي في امم افريقيا.

وسيتولى إدارة مواجهة الكونغو ضد اوغندا على أرضية الملعب الحكم الدولي المغربي رضوان جيد ويعاونه كلاً من مصطفى أكركاد ولحسن أزكاو فيما سيكون الحكم الرابع هو نور الدين الجعفري.

ملخص مباراة اوغندا والكونغو

تشكيلة الكونغو الرسمية هي: حراسة المرمى: ماتيمبي، الدفاع: إيساما – لوين داما – تسريند – مشوكو، الوسط: بوبي – موبكو- مبيمبا – ميشاك ، الهجوم: بكامبو – بولاسي.