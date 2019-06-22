جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الامم الافريقية 2019| Matches of Egypt in the African Nations...

ننشر الان جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وشاهدة حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر وتوقيت مباراة الافتتاح مصر وزيمبابوي الأمم عشاق كرة القدم في كل مكان لنا موعد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر أيضًا، وقد استطاع المنتخب المصري أن يحصل على حق إقامة البطولة على أرضه مؤخرًا، وسوف نتعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية المنتسب إليها المنتخب المصري.

تعرف على الآتي:

كما يمكن مشاهدة ملخص مباراة مصر وزيمبابوي الجمعة 21-06-2019 محمد صلاح اساسي ضد Zimbabwe حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية HD

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

لنا موعد قريبًا وبالتحديد في يوم 21 يونيو 2019 مع مباريات كأس أمم أفريقيا، والتي سنفتحها بمباراة المنتخب المصري، وستكون المباراة بين مصر وزيمباوي في القاهرة، وبالتحديد على استاد القاهرة الدولي، وليست هذه هي المباراة الوحيدة التي سيقوم بها المنتخب المصري، بل إن هناك العديد من المنتخبات التي ستشارك في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وقد تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، ويؤدي فيها المنتخبات التالية:

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المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس امم افريقيا 2019 بدور المجموعات

مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أما عن منتخب مصر فسيقوم بأداء ثلاثة جولات في دور المجموعات، على أن تقوم المباراة الافتتاحية يوم 21 يونيو 209، أما عن كامل الجولات التي سيقوم بها المنتخب المصري فستكون كما يلي:

الجولة الأولى مصر وزيمباوي (21/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً). الجولة الثانية مصر والكونغو الديمقراطية (26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً) الجولة الثالثة مصر وأوغندا (30/6/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً).

جدول مواعيد مباريات المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019:

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وهناك العديد من نجوم كرة القدم موجودين ضمن إطار تشكيل المنتخب المصري وهم:

ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2019