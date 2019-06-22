تعرف على نتيجة مباراة الكونغو واوغندا في امم افريقيا 2019 لكرة القدم

نتيجة مباراة الكونغو واوغندا اليوم، تنتظر جماهير كرة القدم المواجهة الهامة بين منتخب الكونغو الديمقراطية واوغندا في كأس الامم الافريقية 2019 لمعرفة الطرف الفائز بالثلاث نقاط بعدما تمكن المنتخب المصري من تحقيق الانتصار على ضيفه بالافتتاح.

ويأمل المنتخب الاوغندي بقيادة المدير الفني ديسابر في الظهور بشكل مختلف بعيداً عن الظهور المخيب للآمال في النسخة الماضية من البطولة القارية بعدما غادر النهائيات من الدور الأول، تلك هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين تاريخياً والأولى في كأس الامم الافريقية، حيث سبق وأن تقابلا في أربع مناسبات وتمكن كل طرف من تحقيق الفوز مرتين على الآخر، وسيسعى المدير الفني لكل منتخب في فض الاشتراك بينهما وجمع أول ثلاث نقاط من أجل التأهل للدور التالي.

نتيجة مباراة الكونغو واوغندا

التشكيل الأساسي لمنتخب اوغندا جاءت كالتالي: أونيانجو، جوكو، موجابي، والوسيمبي، واسا، أوشو، ميا، لومالا، أزيرا، أوكوي، كودو.