فيدرر يبلغ النهائي الـ13 في دورة هاله ويقترب من لقبه العاشر

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بات السويسري روجيه فيدرر المصنف أول على مشارف اللقب العاشر في دورة هاله الألمانية الدولية في كرة المضرب ببلوغها النهائي الثالث عشر بها بفوزه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-3 و6-3 السبت في الدور نصف النهائي.

ويلتقي السويسري المخضرم (37 عاما) في المباراة النهائية مع البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالميا والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني الـ22 بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3.

وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر المتوج بـ20 لقبا كبيرا والمصنف ثالثا عالميا، أول لاعب يحرز لقب دورة هاله 10 مرات.

وقال فيدرر "المباراة النهائية ستكون مختلفة كليا"، مضيفا "اليوم كانت مباراة الإرسال-الطاير (...) غوفان لاعب يلعب جيدا في عمق الملعب ويرد الكرات بشكل جيد جدا، لديه عقلية قتالية جدا، وأنا أستمتع باللعب ضده".

وخلافا لمباراتيه في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي عندما عانى الأمرين لتخطي عقبتي الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت على التوالي، حقق السويسري فوزا سهلا على هيربير حيث كسر إرساله في الشوط الثاني ليتقدم 3-صفر.

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وأهدر فيدرر فرصة كسر إرسال الفرنسي للمرة الثانية في الشوط الرابع لكنه حسمها في صالحه 6-3.

وكسر فيدرر إرسال الفرنسي في الشوط الأول من المجموعة الثانية ثم فعلها مجددا في الشوط السابع قبل أن يحسهما في صالحه بنفس نتيجة المجموعة الأولى.

وهي المواجهة الأولى بين اللاعبين.

وكان هيربير الذي سيلعب إلى جانب البريطاني أندي موراي في منافسات الزوجي في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، علق الجمعة على مواجهة فيدرر قائلا "الأمر رائع بالنسبة لي. سبق لي اللعب ضد (الإسباني رافايل) نادال، موراي، (الصربي نوفاك) ديوكوفيتش، ولكن لم يسبق لي مواجهة فيدرر".

في المقابل، علق غوفان عقب تأهله قائلا "أعرف أنه بإمكاني أن أكون لاعبا كبيرا على الملاعب العشبية"، مضيفا "روجيه، نعرف إلى أي درجة يمكنه أن يكون جيدا على الملاعب العشبية، يعرف جيدا اللعب على هذه الأرضية، إنه مدهش، إنه فقط روجيه...".

وخسر غوفان الذي سيخوض المباراة النهائية الأولى له منذ عام 2017، سبع مرات في ثماني مواجهات أمام فيدرر.