هاميلتون أول المنطلقين في ثنائية مرسيدس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



سيكون بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين الأحد في سباق جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2019، بعد تصدره على متن سيارته مرسيدس التجارب الرسمية السبت على حلبة بول ريكار، أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وهي المرة الـ86 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في مسيرته الاحترافية والثالثة هذا الموسم بعد الأولى في جائزتي أستراليا وموناكو في المرحلتين الاولى والسادسة من بطولة العام الحالي.

كما أن فريقه مرسيدس سينطلق من المركز الأول للمرة السادسة هذا الموسم وبثنائية سادسة أيضا في الانطلاق.

وأكد فريق "الأسهم الفضية" سيطرته على منافسات هذا الموسم بعدما حقق بداية تاريخية لبطولة 2019، بثنائية المركزين الأولين خمس مرات في المراحل الخمس الأولى.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق ريد بول-هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن، فيما حل سائق فيراري الثاني الألماني سيباستيان فيتل في المركز السابع.

وحقق هاميلتون، بطل العالم 5 مرات آخرها في العامين الأخيرين، أسرع لفة في التجارب الرسمية بزمن 1:28.319 دقيقة محسنا الرقم الذي كان حققه العام الماضي والذي كان منحه المركز الاول في الانطلاق.

Advertisements

وقال السائق البريطاني الذي تقدم على زميله بوتاس بـ0و286 ثانية "كان فالتيري سريعا طيلة فترة التجارب الحرة وحاولت تعويض تأخري عنه"، مشيرا إلى أن سيارته تأثرت بالرياح خلال فترة التجارب.

من جهته، قال بوتاس "لويس حقق لفة جيدة جدا"، مشيرا إلى أن المركز الأول حسم "بتفاصيل صغيرة".

وكسب فريق مرسيدس المركز الأول في السباقات السبعة التي أقيمت حتى الآن هذا الموسم بمعدل خمسة لهاميلتون وسباقين لبوتاس.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام برصيد 162 نقطة أمام بوتاس (133) وفيتل (100) وفيرشتابن (88).

في المقابل، أعرب لوكلير عن سعادته باللفة التي خولته المركز الثالث، مشيرا إلى أنها لم تكن كافية للتفوق على مرسيدس.

وقال "أتمنى أن أتمكن من التنافس معه (هاميلتون) خلال السباق (الأحد).

وأمدت التجارب الرسمية الحالة الجيدة لفريق ماكلارين-رينو حيث حل سائقاه البريطاني لاندو نوريس والإسباني كارلوس ساينس في المركزين الخامس والسادس.