بولاسي لـ"الخليج 365": فوجئنا بأوغندا.. ومواجهة مصر في وجود صلاح أمر صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

صرح يانيك بولاسي لاعب الكونغو الديمقراطية بأنهم فوجئوا بتسجيل أوغندا للهدف الأول، وهو ما أربكهم في المباراة، ووصف مواجهة مصر بالصعبة نظرًا لوجود محمد صلاح.

وقال بولاسي في تصريحاته لـ"الخليج 365" عقب المبراة: "نتيجة المباراة سيئة لكن لدينا فرصة من أجل الصعود من خلال هذه المجموعة."

وتابع: "فوجئنا بالهدف الأول الذي أحرزه المنتخب الأوغندي في الشوط الأول وهو ما أربكنا حتى منتصف المباراة لكن حاولنا التعادل في الشوط الثاني."

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وتابع: "وجدنا صعوبة بسبب التنظيم الجماعي لأوغندا، وعندما بدأنا في دخول المباراة وتهديد الخصم أحرزوا الهدف الثاني."

وتحدث عن المواجهة المقبلة أمام مصر في الجولة الثانية: "مباراة مصر هتكون صعبة سبب وجود عناصر قوية وعلى الأخص محمد صلاح."

وأصبح المنتخب الكونغولي في قاع المجموعة الأولى بعد الخسارة بهدفين أمام أوغندا متأخرًا بفارق الأهداف عن زيمبابوي.