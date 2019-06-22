مدرب الكونغو يتحدث لمصراوي عن فرص التأهل في أمم إفريقيا ومواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أكد فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو، أن فرصته في التأهل للدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية 2019 أصبحت ضعيفة، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثانية.

وخسر منتخب الكونغو أولى مبارياته في كأس الأمم على يد أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للنسخة الـ32 من المسابقة.

وأضاف إيبينجي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "مواجهة مصر أصبحت صعبة، خاصةً أن مصر بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل التأهل، وهذا سيؤدي لصعوبة كبيرة بالنسبة لنا كوننا نلعب من أجل الفوز".

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وتابع: "جمهور مصر قد يكون عاملا سلبيا بالنسبة لنا وسيمثل ضغط علينا خاصة أن الجمهور قبل اللاعبين سيتعجل الفوز والتأهل".

وأتم المدير الفني للكونغو قائلا: "حاولنا اللعب أمام أوغندا بطريقة لعب محددة، لكن المنافس خطفنا ونجح في تحقيق الفوز".

يذكر أن المنتخب الأوغندي تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن مصر التي فازت أمس الجمعة على زيمبابوي بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية.