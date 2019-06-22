محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:
شهد ستاد الإسكندرية الرياضي، اليوم السبت، حضورًا ضعيفًا من الجماهير قبل انطلاق مباراة منتخبي نيجيريا وبوروندي في فعاليات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.
وقابل منتخب نيجيريا نظيره البوروندي، في تمام السابعة مساء اليوم، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للمنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.
وغابت الجماهير المصرية عن حضور المباراة، ما أدى لخلو المدرجات بالكامل، عدا عدد قليل من مشجعي المنتخبين من دولتي نيجيريا وبورندي، وبعض المسئولين والإعلاميين في المقصورة الرئيسية.
ووفقًا لتشكيل المباراة تأكد غياب لاعب ونجم منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد إصابته بأزمة قلبية، أمس أثناء مران الفريق ونقل إلى المستشفى للعلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور جماهيري ضعيف.. الصور الأولى من مباراة نيجيريا وبوروندي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.