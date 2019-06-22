قبل مباراة نيجيريا وبوروندي.. سيارات "الضباب" تكافح البعوض في ستاد الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شن جهاز النظافة بحي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة للتطهير ومكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة في ستاد الإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخبا نيجيريا وبوروندي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن سيارات الرش بماكينة "الضباب" قامت بمكافحة البعوض محيط الاستاد من الداخل والخارج قبل توافد الجماهير.