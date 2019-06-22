مدرب نيجيريا: صلاح أفضل لاعب إفريقي حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أكد جيرنوت رور، المدير الفني للمنتخب النيجيري لكرة القدم أن محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر هو الأفضل في أفريقيا حالياً.
وقال مدرب المنتخب النيجيري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري إن الهدف الرئيسي لهم في بطولة أمم أفريقيا هو الذهاب بعيداً وعلي الأقل الوصول للدور قبل نهائي البطولة.
وأضاف :"لدينا فريق شاب ونريد تقديم أداء جيد. نأمل أن نمضي قدماً ، لكن هدفنا هو أن نكون على الأقل في دور الأربعة".
وأوضح أن مصر دولة لها تاريخ وتقاليد عظيمة في كرة القدم وسوف ينجحون في التنظيم بصورة كبيرة.
ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب بوروندي في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات المجموعة الثاني، التي تضم أيضا منتخبي غينيا ومدغشقر.
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