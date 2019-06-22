محمد محمود يطمئن على إصابته في مستشفى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زار محمد محمود، لاعب وسط النادي الأهلي، مستشفى الجونة صباح اليوم السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر.

وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة لزيادة الاطمئنان على مرحلة التأهيل، مع اقتراب عودته للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع الأهلي.

وزار محمود، خلال وجوده في مستشفى الجونة، إسلام عبد النعيم، لاعب نادي الجونة، والذي أجرى له فايلر جراحة الرباط الصليبي أيضًا صباح اليوم.

يُذكر أن صاحب الـ21 عامًا انتقل للأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة، قبل أن يتعرف للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام سموحة.