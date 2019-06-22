تحديد موعد إعلان صفقة برشلونة القادمة

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أنه سيتم تحديد الثلاثاء المقبل للإعلان عن توقيع الحارس البرازيلي نيتو للبارسا قادما من فالنسيا، مقابل رحيل نظيره الهولندي ياسبر سيليسين إلى الخفافيش.

ونجحت إدارة نادي البارسا في الحصول على خدمات الحارس البرازيلي، في عقد تصل قيمته إلى 25 مليون يورو، رغم أن الصفقة لن تكون تبادلية من الناحية الفنية، حيث سيوقع نيتو لبرشلونة أولا، وبعد ذلك سينتقل سيليسين إلى فالنسيا.

وأبرزت “سبورت” أن رغم كون نيتو الحارس الأول في فالنسيا، فإن العلاقات المتوترة بين الحارس وبين مارسيلينو المدير الفني للخفافيش هي السبب الرئيسي في رحيله عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المحتملة الأخرى بين برشلونة وفالنسيا، والمتمثلة في رحيل الثنائي رافينيا ودينيس سواريز عن البلوغرانا، ستحتاج فترة أطول لإبرامها.

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولنديين مايك فان بينين فرينكي من نادي ناك بريدا، ودي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو.