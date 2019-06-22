رسميا.. سامبدوريا يعين دي فرانشيسكو مدربا له

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي السبت عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، ليخلف ماركو جيامباولو الذي تعاقد بدوره مع ميلان.أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي السبت عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو، ليخلف ماركو جيامباولو الذي تعاقد بدوره مع ميلان.
ويمتد عقد دي فرانشيسكو، حتى عام 2022، وسيكون هذا أول ناد يدربه دي فرانشيسكو منذ إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي في مارس الماضي.
وقال رئيس نادي سمبدوريا ماسيمو فيريرو مرحبا بالمدرب الجديد: “دي فرانشيسكو هو الخيار الأفضل، بهدف مواصلة تطوير سمبدوريا، إنه مدرب سيمنحنا كرة قدم جيدة خبرته وعقليته ورغبته أمر سيعطي إضافة قوية لنا، أهلا وسهلا بك أوزيبيو”.وقال رئيس نادي سمبدوريا ماسيمو فيريرو مرحبا بالمدرب الجديد: “دي فرانشيسكو هو الخيار الأفضل، بهدف مواصلة تطوير سمبدوريا، إنه مدرب سيمنحنا كرة قدم جيدة خبرته وعقليته ورغبته أمر سيعطي إضافة قوية لنا، أهلا وسهلا بك أوزيبيو”.
وسبق للمدرب البالغ 49 عاما تدريب أندية بيسكارا، وليتشي، وساسولو، وروما، ليصل بالأخير إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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