يورينتي: سيميوني أحد أفضل المدربين بالعالم

وصف لاعب الوسط ماركوس يورينتي، المنضم حديثاً لأتلتيكو مدريد قادماً من ريال مدريد، مدربه الجديد الأرجنتيني دييغو سيميوني، بأحد أفضل المدربين بالعالم، معتبراً أن “الأتلتي” فريق قادر على الكفاح على أي لقب”.

قال يورينتي في فيديو نشره أتلتيكو مدريد: “أنا سعيد للغاية، هذا ما كنت أريده، كنت أريد أن أكون هنا، أنا وأسرتي سعداء للغاية، متحمس لبدء هذا التحدي الجديد، والتعلم من المدرب وزملائي والتحسن وتحقيق كل ما يمكن مع الفريق”.

ويرى يورينتي أن أتلتيكو مدريد لديه القدرة على المنافسة على كل الألقاب.

وأكد: “سيميوني أحد أفضل المدربين في العالم، يتمتع بشخصية فريدة وينقل الكثير للاعبين، أتمنى التعلم الكثير منه”.