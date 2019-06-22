وفاة مهاجم فاسكو دا غاما البرازيلي

توفى لاعب فاسكو دا غاما البرازيلي تاليس ليما كونسيساو بنيا (24 عاماً) في حادث سير بين دراجتين ناريتين بالبرازيل، ما تسبب أيضاً في مصرع شخص آخر وإصابة 3 آخرين، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وذكر جهاز الإنقاذ بولاية ريو دي جانيرو أن الحادث وقع اليوم السبت، حين تصادمت الدراجتان بمدينة ساو جونسالو، بعدما فقدا السيطرة ودهسا بعض المشاه.

ونقل كافة المصابين للمستشفى ولا يزال ثلاثة منهم محجوزين في حالات متباينة الخطورة.

وفي بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعى فاسكو دا غاما وفاة لاعبه الشاب وقال: “ما زالنا في حالة صدمة بسبب الحادث، نأسف بعمق لوفاة المهاجم تاليس ليما كونسيساو بنيا، نتمنى الصبر لأسرته وأصدقائه في هذه اللحظات الصعبة”.

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من جانبه، أصدر بونتي بريتا، الذي كان تاليس يلعب بين صفوفه معاراً من فاسكو دا غاما، بياناً أكد فيه أنه تلقى نبأ “الحادث المأسوي” بـ”حزن وصدمة”.

وأضاف: “في هذه اللحظة المؤلمة، يتضامن النادي مع الأسرة والأصدقاء، قلوبنا معك يا تاليس”.

واكتشف فاسكو دا غاما تاليس حين كان عمره 11 عاماً وفي عام 2013 أصبح لاعباً بالفريق الأول عقب مسيرة “مليئة بالأهداف” بين صفوف الناشئين وفي العام التالي تم استدعائه لمنتخب البرازيل تحت 20 سنة.

وخاض المهاجم الراحل 157 مباراة مع فاسكو دا غاما سجل خلالها 36 هدفاً وتوج بأربعة ألقاب محلية.