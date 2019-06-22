شاهد.. صامويل كالو لاعب نيجيريا في المدرجات بعد خروجه من المستشفي

تواجد اللاعب سامويل كالو لاعب منتخب نيجيريا في مدرجات ستاد لإسكندرية خلال مباراة النسور امام بورندي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس. بورندي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس. ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره بوروندي على ستاد الاسكندرية الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

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