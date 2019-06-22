العالمي للتايكوندو ينعي الحكم الإماراتي عيد فيروز

نعى الاتحاد العالمي للتايكوندو وفاة الحكم الدولى الإمارتى عيد فيروز والذي وافته المنية اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية لم تستمر طويلا. ويعد فيروز من مؤسسي لعبة التايكوندو في الفجيرة والمنطقة الشرقية، وارتبط اسمه بكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث بدأ عيد فيروز كلاعب هاو قبل اعتماد بكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث بدأ عيد فيروز كلاعب هاو قبل اعتماد رياضة التايكواندو كلعبة رسمية، وحاز على عدد من الأحزمةالمنوعة ثم صار لاعباً بالمنتخب الوطني ومن ثم مدرباً للعبة، بعد ذلك اتجه إلى مجال التحكيم، و نال الشارة الدولية عام 2012. وكانت بطولة الفجيرة أولى محطاته الدولية في مجال التحكيم، كما حاز على جائزة أفضل حكم ضمن مونديال الشباب في كندا 2016.

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