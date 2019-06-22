رقم مصري جديد في بطولة فرنسا الدولية لألعاب القوى

حققت اللاعبه بسنت عوض لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى رقما جديدا في 100 متر عدو، خلال منافساتها في البطولة الدولية للكبار والمقامة في فرنسا والمؤهلة لبطولة منافساتها في البطولة الدولية للكبار والمقامة في فرنسا والمؤهلة لبطولةالعالم. وسجلت بسنت 11.40 ثانية في تصفيات البطولة ثم سجلت 11.27 ثانية في النهائي وتاجوزت الرياح الحد القانوني 2 متر في الثانية الواحدة.

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