بالصور.. وزير الرياضة يحضر بطولة الجائزة الكبرى للغطس

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبليس بطولة الجائزة الكبرى والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من ٢١ الي ٢٤ يونيو الجاري،وذلك بمشاركة ٨ دول " فرنسا، بلغاريا، جورجيا، الكويت، بورتريكوا، جنوب افريقيا، تركيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة"
وقد أعرب وزير الرياضة عن سعادته بعودة مصر للريادة الأفريقية
وأكد صبحي على دعم القيادة السياسية لكل الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتوسيع قاعدة المنافسة والممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة.
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