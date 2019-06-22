افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير الآثار معرضاً مؤقتاً للآثار عن الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك بحضورالدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وذلك بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، كما حضر ١٦ سفير من سفراء الدول الأجنبية بمصر ومنهم سفير اليونان واسبانيا وليتوانيا وتايلاند.
أعرب صبحي عن سعادته بهذا المتحف الذي يعبر عن حضارة مصر القديمة والتي كانت تتخذ من الرياضة أسلوب حياة، مؤكدا أن مصركانت ومازالت حاضرة بتاريخها العريق على مر العصور.
ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لوزراء السياحة والآثار على التعاون الدائم والمستمر الذي يعكس إهتمام كافة الوزارات والهيئات، من أجل إنجاح بطولة الأمم الأفريقية.
الجدير بالذكر أن المعرض مستمر حتي شهر أغسطس المقبل حيث يعرض مجموعة من الألعاب الرياضية التي حازت علي اهتمام المصريين القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم علي ممارسة الألعاب الرياضية منذ
كما يضم المعرض ٩٦ قطعة أثرية تم اختيارها من المتحف المصري وثلاثة متاحف أخري وهي متحف الفن الاسلامي، ومتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون.
حضر اللقاء الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف و صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير واحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء الرياضة والآثار والسياحة يفتتحون معرض "الرياضة عبر العصور" احتفالا باستضافة كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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