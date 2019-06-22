محمد محمود يزور طبيبه الألماني في مستشفى الجونة

زار محمد محمود، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مستشفى الجونة صباح اليوم، السبت، للقاء الطبيب الألماني أندرياس فايلر.
وجاءت زيارة محمد محمود لمستشفى الجونة لزيادة الاطمئنان على مرحلة التأهيل مع اقتراب عودته للملعب بعد الإصابة التي تعرض لها مع
وزار محمد محمود، خلال وجوده في مستشفى الجونة، إسلام عبد النعيم، لاعب نادي الجونة، والذي أجرى له فايلر جراحة الرباط الصليبي أيضًا صباح اليوم.
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