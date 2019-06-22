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نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل عن الفريق في حال قدوم نيمار

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 قالت قناة فوكس سبورتس الإمريكية، إن لاعب الإسبانى ماركو أسينسيو هدد بالرحيل عن الملكى اذا تم التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان. 

وأكدت قناة فوكس سبورتس، أن

اللاعب يرى أن التعاقد مع نيمار يقلل فرصته فى اللعب مع الميرينجى وبالتالى لا يمانع الرحيل عن قلاع البيرنابيو، ولكن لزيدان رأى آخر حيث أن الفرنسى معجبا باللاعب.

ويتطلع نادى باريس إلى بيع نيمار بـ200مليون يورو أو أكثر وجاء ذلك بعد كثرة مشاكل نيمار خارج الملعب.

كما أيضا يرغب الإسبانى فى إعادة اللاعب بعد فشل ديمبلى وكوتينيو فى تعويض رحيله.

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