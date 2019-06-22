ليفربول يفكر في استعادة كوتينيو

يفكر نادي ليفربول الإنجليزي في عودة لاعبه السابق فيليبي كوتينيو، في الإنتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق، للحفاظ على لقب بطل دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب يرغب في تعزيز صفوف فريقه الموسم المقبل، والفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ فترة كبيرة، والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، ويرى كلوب أن عودةاللاعب البرازيلي ستمثل له انتصارا كبيرا .
ورفض كوتينيو عرضا من مانشستر يونايتد، بسبب احترامه لناديه السابق ليفربول الذي شهد تألق كوتينو بين جدران الأنفيلد.
وصرح كوتينيو بعد إحدي مباريات منتخب البرازيل في كوبا أمريكا أنه لا يعلم شيئا حتي الآن عن مستقبله مع برشلونة، وهذا ما جعل كبار الأندية
وذكرت الكثير من التقارير الصحفية في الأيام الماضية أن فريق برشلونة الإسباني يرغب في إدخال كوتينيو ضمن صفقة إنتقال نيمار من باريس سان جيرمان.
وغادر البرازيلي إلى برشلونة في صفقة هي الأعلى في تاريخ برشلونة ثالث أغلى لاعب في التاريخ، وإنتقل إلى البلوجرانا في صفقة بلغت قيمتها 160 مليون يورو، ولكن لم يقدم كوتينيو رفقة النادي الكتالوني الذي إنتظرته الجماهير، لذا يبحث النادي عن بديل لكوتينيو في الانتقالات الصيفية الحالية.
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