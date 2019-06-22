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كولومبيا تعقد موقف الأرجنتين في كوبا أمريكا

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يبدو أن منتخب الارجنتين في حاجة إلى ما هو أكبر من الفوز على المنتخب القطري في مباراته الأخيرة بدوري المجموعات في بطولة كوبا أمريكا فقد أعلنت صحف أرجنتينية أن منتخب كولومبيا سيلعب مباراته المقبلة أمام باراجواي التي تتنافس مع الأرجنتين على بطاقة التأهل الثانية بالبدلاء مما يزيد من

فرصة باراجواي في حصد النقاط الثلاث وتعقيد مهمة الأرجنتين في التأهل إلى الدور ربع النهائي .

ووفقًا لشبكة "tyc sports" الأرجنتينية، فإن كارلوس كيروش، المدير الفني لكولومبيا، ينوي لعب مباراة باراجواي، غدًا الأحد، بالبدلاء.

وجاء قرار كيروش، بعد أن ضمن فريقه التأهل إلى الدور

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الثاني في بطولة كوبا أمريكا، متصدرًا للمجموعة الثانية.
ويحتاج منتخب الأرجنتين إلى أن تفوز كولومبيا أو تتعادل مع بارجواي في الجولة الثالثة، من أجل ضمان تأهل التانجو إلى الدور الثاني دون انتظار نتائج الفرق في المجموعات الأخرى ( وذلك في حالة فوز زملاء ليونيل على قطر).
ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع قطر صاحبة المركز الثالث.
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