لبنان تتغلب على تونس في البطولة العربية لناشئي السلة

نجح المنتخب اللبناني في التغلب على المنتخب التونسي في رابع مبارايات البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة، بنسختها الـ18،في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر
وأنتهت المباراة بفوز منتخب لبنان بنتيجة 73 مقابل 52 لمنتخب تونس.
وتقام الان مباراة السعودية والبحرين في البطولة ذاتها وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً مباراة مصر والجزائر.
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