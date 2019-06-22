كاد يبكي.. شاهد تعليق أبو تريكة على هتاف 70 ألف مشجع بمباراة مصر وزيمبابوي

حقق وسم #اهتف_لتريكه تجاوبا كبيرا خلال مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي انتهت بفوز مصر على زيمبابوي بهدف نظيف، حيث أوفت الجماهير بوعدها وهتفت لنجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة الذي علق على الهتافات بأحاسيس جياشة جعلت رواد تويتر يطلقون وسما جديدا باسم #ابو_تريكه.



وسجل الوسم الجديد خلال ساعات قليلة ما يزيد عن عشرة آلاف تغريدة ليكون ضمن الأكثر تداولا على تويتر في مصر صباح السبت، وأشادت جميع التغريدات بأمير القلوب كما يطلق عليه بعض الجماهير.



وأطلق مشجعو أبو تريكة الوسم الأول بعد توجيهه رسالة دعم للمنتخب عبر حسابه الرسمي على تويتر وصفحته على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.



وجاء الوسم الثاني بعد رد الفعل العاطفي الذي جعل أبو تريكة يخفي دموعه -حسب رواد التواصل الاجتماعي- وهو يعلق على هتاف الجماهير له في الدقيقة 22 من مباراة افتتاح أمم أفريقيا -وهو رقمه قبل اعتزاله اللعب- وذلك على قناة "بي أن سبورتس" التي يعمل محللا لكرة القدم فيها.



وشهدت الدقيقة 22 من مباراة مصر وزيمبابوي هتاف نحو سبعين ألف مشجع ملؤوا جنبات ملعب القاهرة الدولي الذي استضاف حفل الافتتاح والمباراة، باسم أبو تريكة رغم القبضة الأمنية الشديدة وتهديد الأمن قبل المباراة بتصوير وجوه الجماهير، مما يعد تحديا كبيرا للسلطات المصرية التي تضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب.



المصدر: الجزيرة



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