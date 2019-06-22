رياضة | محموعة مصر.. أول تعليق من مدرب أوغندا بعد عبور الكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محموعة مصر.. أول تعليق من مدرب أوغندا بعد عبور الكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا سعادته البالغة عقب فوز فريقه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في افتتاح مشواره ببطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لعبنا المباراة بشكل منظم ونجحنا في إحراز هذف في الشوط الأول، ثم كثفنا الضغط على المنافس في بداية الشوط الثاني حتى نجحنا في إضافة الهدف الثاني".

وتابع "أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه طواب المباراة، وأأمل أن نحقق الفوز في المباراتين المقبلتين".

وواصل "لم نتأهل بعد إلى الدور المقبل، علينا العمل كثيرا، ومستعد لمواجهة مصر منتخب مصر".