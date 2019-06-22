رياضة | الشحات يكتفي بتدريبات الجيم بالتتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشحات يكتفي بتدريبات الجيم بالتتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت.

ولم يشارك حسين الشحات في المران الجماعي للفريق اليوم، وذلك بعد أن استأنف الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

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وعقد لاسارتي المدير الفني للفريق جلسة سريعة مع اللاعب للاطمئنان عليه، وذلك على هامش المران الجماعي اليوم.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة سلبية بعد توقف مباريات الدوري بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا في مصر، وعدم ارتباط الفريق بأي أحداث كروية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى إسبانيا بداية الشهر المقبل للدخول في معسكر مغلق هناك، يتخلله ثلاثة مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.