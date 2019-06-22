رياضة | بعد ضمه مقابل 140 مليون.. برشلونة يقرر التفريط في نجمه الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضمه مقابل 140 مليون.. برشلونة يقرر التفريط في نجمه الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كونتينيو، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، قد يرحل عن البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر من وكلاء كوتينيو تقديم العروض خلال الفترة المقبلة، وهي عملية البيع الرائعة التي يأمل البارسا في حدوثها حدوثها.

ومن الجدير بالذكر انه خلال ما تبقى من هذا الشهر يحاول مسؤولو البارسا جمع 70 مليون يورو، من بيع أندريه جوميز - ياسبر سيليسين - دينيس سواريز - رافينها ألكانتارا.